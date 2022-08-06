Люди
Сегодня в 01:16
1 мин.

Доктор Мясников напомнил о смертельной опасности гриппа

Доктор Мясников напомнил о смертельной опасности гриппа
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

О смертельной опасности гриппа напомнил в личном Telegram-канале популярный врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор заявил, что кроме всплеска COVID-19, россиян ждет «сезон» ОРВИ.

«Хочу напомнить, что грипп может быть смертельно опасен. Согласно мировой статистике по 33 странам, с 1999 по 2015 годы от гриппа ежегодно умирали около 700 тысяч человек. Еще примерно столько же умирает ежегодно от осложнений хронических заболеваний, вызванных гриппом. Получается серьезная цифра», — написал Мясников.

Чтобы максимально защитить свой организм от любых инфекций, врач посоветовал запомнить простой постулат и постараться следовать ряду рекомендаций. «Иммунитет, сопротивляемость организма напрямую зависит от вашего образа жизни! Отказ от курения, ограничение калорий, правильное питание, движение, закаливание, контроль за течением хронических болезней, наконец выполнение элементарных правильных санитарных требований — вот, он ключ к повышению иммунитета. И еще не поздно начать, никогда не поздно!» — заявил он.

Ранее Мясников высказался о распространении оспы обезьян. Он отметил, что экзотическое заболевание известно давно, но сейчас вирус ведет себя странно.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.