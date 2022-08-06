Доктор Мясников напомнил о смертельной опасности гриппа

О смертельной опасности гриппа напомнил в личном Telegram-канале популярный врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор заявил, что кроме всплеска COVID-19, россиян ждет «сезон» ОРВИ.

«Хочу напомнить, что грипп может быть смертельно опасен. Согласно мировой статистике по 33 странам, с 1999 по 2015 годы от гриппа ежегодно умирали около 700 тысяч человек. Еще примерно столько же умирает ежегодно от осложнений хронических заболеваний, вызванных гриппом. Получается серьезная цифра», — написал Мясников.

Чтобы максимально защитить свой организм от любых инфекций, врач посоветовал запомнить простой постулат и постараться следовать ряду рекомендаций. «Иммунитет, сопротивляемость организма напрямую зависит от вашего образа жизни! Отказ от курения, ограничение калорий, правильное питание, движение, закаливание, контроль за течением хронических болезней, наконец выполнение элементарных правильных санитарных требований — вот, он ключ к повышению иммунитета. И еще не поздно начать, никогда не поздно!» — заявил он.

Ранее Мясников высказался о распространении оспы обезьян. Он отметил, что экзотическое заболевание известно давно, но сейчас вирус ведет себя странно.