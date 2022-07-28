Доктор Мясников высказался о распространении оспы обезьян

О распространении оспы обезьян высказался врач и телеведущий Александр Мясников в программе «Полный контакт». Эфир с участием доктора доступен на платформе «Смотрим».

Мясников отметил, что экзотическое заболевание известно давно, но сейчас вирус ведет себя странно. «Счет заболевших идет на сотни тысяч, это говорит о том, что, возможно, мы здесь чего-то не знаем. Она не должна так себя вести», — поделился своими мыслями специалист.

Врач обратил внимание, что вирусом в основном заражаются мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. «Но даже в этом случае заболевание не должно так быстро (для оспы) распространяться», — заявил он.

Основными признаками обезьяньей оспы считаются температура, головная боль, воспаление лимфоузлов под мышками и в паху, сыпь. По мнению вирусолога и профессора Анатолия Альтштейна, вирус не способен привести к большой эпидемии или пандемии.

О первом случае экзотического недуга в России стало известно во вторник, 12 июля. Заражение было выявлено у мужчины, вернувшегося в страну из поездки в Европу.