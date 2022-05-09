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Доктор Мясников перечислил простые правила здорового питания

Доктор Мясников перечислил простые правила здорового питания
Фото: Unsplash

Телеведущий, врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил простые правила здорового питания.

Специалист порекомендовал не пропускать первый прием пищи. «Завтрак запускает гормональные процессы и циркадные ритмы организма. Не будет завтрака, гормоны будут работать на увеличение аппетита», — рассказал врач.

Он добавил, что лучше при этом избегать полуфабрикатов и не злоупотреблять солью. А любой прием пищи желательно сопровождать употреблением овощей. Лучше всего есть продукты комнатной температуры, слишком горячая или холодная пища может привести к проблемам со здоровьем, заключил эксперт.

Ранее доктор Мясников предсказал россиянам замену мясной пищи блюдами из насекомых.

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