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Доктор Мясников предсказал россиянам замену мясной пищи блюдами из насекомых

Доктор Мясников предсказал россиянам замену мясной пищи блюдами из насекомых
Фото: Rebecca Cook / Reuters

Замену мясной пищи блюдами из насекомых предсказал россиянам врач и телеведущий Александр Мясников. В своем Telegram-канале он заявил, что в будущем кузнечики будут использоваться даже в качестве начинки для пельменей.

«С 1950 года по 2000-й население Земли удвоилось, а потребление мяса увеличилось в пять раз. К 2050-му на планете будет проживать 9,1 миллиарда человек, а потребность в мясе превысит 500 миллиардов килограмм. Понятно, что ни пастбищ, ни воды для этого просто не хватит», — поделился мыслями доктор Мясников.

Популярный телеведущий отметил, что уже сегодня набирает обороты производство муки, печенья и хлопьев из насекомых. «Самое время есть пельмени — потом они будут из кузнечиков!» — иронично заключил он.

Ранее Мясников назвал причину распространенности подагры среди россиян. Врач отметил, что большинство пациентов просто не долечивают этот недуг.

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