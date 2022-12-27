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14:21, 27 декабря 2022
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Доктор Мясников назвал необходимые для выполнения перед Новым годом задачи

Доктор Мясников назвал необходимые для выполнения перед Новым годом задачи
Фото: Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

Необходимые для выполнения задачи перед Новым годом назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он призвал провести ревизию лекарств и домашних консервов.

«Просроченный срок годности не говорит о том, что препараты стали вредными. Истекший срок годности говорит о том, что они стали бесполезными. Их эффективность снизилась. Я бы советовал то, что мы давно держим в аптечке от простуды, поноса, аллергии — выкинуть», — порекомендовал специалист.

Он также посоветовал избавиться от вещей, которые не используются, а также от посуды для индукционных плит, на которой имеются сколы.

Ранее доктор Мясников рассказал о правильном отдыхе для восстановления сил.

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