Доктор Мясников назвал необходимые для выполнения перед Новым годом задачи

Необходимые для выполнения задачи перед Новым годом назвал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он призвал провести ревизию лекарств и домашних консервов.

«Просроченный срок годности не говорит о том, что препараты стали вредными. Истекший срок годности говорит о том, что они стали бесполезными. Их эффективность снизилась. Я бы советовал то, что мы давно держим в аптечке от простуды, поноса, аллергии — выкинуть», — порекомендовал специалист.

Он также посоветовал избавиться от вещей, которые не используются, а также от посуды для индукционных плит, на которой имеются сколы.

Ранее доктор Мясников рассказал о правильном отдыхе для восстановления сил.