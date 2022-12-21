Доктор Мясников рассказал о правильном отдыхе для восстановления сил

О том, как правильно отдыхать, чтобы восстанавливать силы в полном объеме, рассказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Специалист объяснил, что день необходимо выстраивать так, чтобы оставалось время на отдых.

«У вас обязательно должна быть гимнастика, у вас должно быть общение с животными», — отметил доктор.

Для полного восстановления сил Мясников порекомендовал спать ночью не менее семи часов и делать перерывы в работе днем. По его словам, многим чувствовать себя отдохнувшими помогает хобби — например, рисование способно разгрузить мозг от повседневных задач.

«В тяжелой эмоциональной ситуации можно подойти к стенке и "проораться". На какое-то время действительно отпускает», — добавил эксперт.

Ранее доктор Мясников назвал необычный способ избавиться от головной боли.