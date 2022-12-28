Доктор Мясников дал рекомендации по снижению рисков возникновения похмелья

Рекомендации по снижению рисков возникновения похмелья после новогодней ночи дал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.

«На самом деле, чтобы не было похмелья, надо просто соблюдать умеренность, вот и все», — отметил телеведущий.

Тем, кто не соблюдает первое правило, доктор посоветовал перед тем, как сесть за стол, выпить 50 граммов оливкового масла, что поможет избежать последствий употребления спиртных напитков на следующий день.

Кроме того, следует подобрать правильную закуску. Мясников уточнил, что лучше всего закусывать алкоголь горячей пищей, например, вареной картошкой.

Ранее алгоритм действий при похмелье после новогодней ночи назвал врач-токсиколог Алексей Водовозов. По его словам, в этот период необходимо обеспечить себе обильное питье и отказаться от жирной пищи.