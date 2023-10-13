Доктор Мясников раскрыл три способа профилактики артрита

Три способа профилактики артрита раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии «Общественной службе новостей». Основным из них он назвал движение.

Без физической нагрузки суставы превращаются в «загустевающее желе», заявил доктор. Это вызывает боль и воспаление в конечностях. По словам Мясникова, артрит кистей рук в последние годы возникает даже у молодых пациентов.

Чтобы не запустить заболевание, нужно вовремя обращать внимание на дискомфортные ощущения. «Игнорировать боль ни в коем случае нельзя. При этом полностью отказываться от движения, даже при некомфортных ощущениях тоже запрещено», — заявил доктор.

Мясников напомнил, что важно всегда держать спину прямо. Это равномерно распределяет нагрузку на тело. «Например, нельзя нести тяжелую сумку с одной стороны. Чтобы автомобильная резина служила долго, нужно избегать резких стартов и соблюдать скоростной режим, а также не наезжать на бордюры. Аналогично и с суставами », — привел пример эксперт.

Ранее Мясников назвал три привычки для здорового сердца.