Доктор Мясников назвал три привычки для здорового сердца

Три привычки для здоровья сердца назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он отметил, что важно ложиться и вставать в одно и то же время.

«Отсутствие четкого режима сна негативно влияет на здоровье. Также стоит избегать работы в ночную смену, ведь это также приводит к снижению уровня мелатонина, что может привести к новообразованиям и заболеваниям сердца», — пояснил доктор.

Кроме того, использование гаджетов перед сном негативно влияет на выработку гормона мелатонина. В организме все взаимосвязано, поэтому для здоровья сердца лучше избегать свечения смартфона хотя бы за четыре часа до сна.

Мясников также напомнил о важности диеты. Лучше всего ограничивать быстрые углеводы и животные жиры, а также соблюдать дневную норму калорий. В противном случае может развиться ожирение, негативно влияющее на работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее Мясников назвал нормальные показатели артериального давления.