Доктор Мясников предупредил об опасности иммуностимуляторов

Об опасности некоторых видов препаратов для улучшения иммунитета предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Доктор призвал россиян отказаться от БАДов-иммуностимуляторов и препаратов на травах, особенно внутривенно.

«По зарубежным данным, 10 процентов всех госпитализаций в Европе происходят из-за неправильного применения лекарственных препаратов», — рассказал врач.

Мясников напомнил, что 20 процентов летальных случаев токсического поражения печени происходят в результате применения непроверенных «натуральных» препаратов. Кроме того, при введении инъекций повышается риск занесения различных инфекций, в том числе ВИЧ и гепатитов В и С.

Кроме того, доктор негативно высказался о различных экзотических диетах и голодании. «Люди, не ищите на свою голову неприятностей! Их и так много», — заключил врач.

Ранее студентка столичного медуниверситета скончалась после курса капельниц с препаратом на основе плаценты для повышения иммунитета. Врачи диагностировали у девушки септический шок.