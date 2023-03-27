Москвичи попали в больницу после применения препарата на основе плаценты

Молодая 22-летняя женщина и ее знакомый мужчина попали в московскую больницу после того, как самостоятельно поставили себе капельницы с препаратом на основе плаценты для повышения иммунитета. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Стало известно, что студентка московского медицинского университета скончалась в медучреждении после двухнедельного пребывания в реанимации. Ее молодой человек выжил. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.

По предварительным данным, в организме россиян пошла реакция на чужеродный белок. Курс иммуностимулятора, по имеющейся информации, москвичи проходили без назначения врача.

Позже появились уточнения, что причиной смерти девушки мог стать испортившийся препарат. Сообщается, что москвичи ставили себе капельницы в течение месяца каждые 2-3 дня, но после последнего внутривенного введения препарата им резко стало плохо. В больнице врачи диагностировали у обоих септический шок. Оказалось, что студентка приготовила раствор для капельниц заранее. Он простоял в готовом виде три дня.

В Главном следственном управлении СК России по городу сообщили, что девушка 2001 года рождения была доставлена в реанимацию токсикологического отделения московской больницы 14 марта. Она скончалась 25 марта, врачи не смогли ей помочь. По данному факту организована доследственная проверка.

Ранее об опасности длительного приема одного вида лекарств предупредил врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Это ингибиторы протонной помпы: омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол и эзомепразол.