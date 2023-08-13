Доктор Мясников перечислил причины «синдрома беспокойных ног»

Причины судорог ног перечислил в своем Telegram-канале известный теледоктор Александр Мясников.

К возможным причинам схваткообразных болей в голенях и непроизвольного движения ног во сне (так называемого «синдрома беспокойных ног») он отнес плоскостопие, дефицит железа и магния, обезвоживание, долгое сидение в течение дня (особенно в неудобной позиции).

Судороги ног также могут быть вызваны остеохондрозом (защемлением нерва в поясничном отделе позвоночника — например, грыжей), ревматологическими болезнями, диабетом, недостатком гормонов щитовидной железы, приемом некоторых видов лекарств (мочегонные, аэрозоли для лечения астмы, гормональные противозачаточные таблетки, препараты для понижения давления или для понижения холестерина, снотворные, антидепрессанты) или алкоголя.

В числе прочих причин — никотин, употребление кофеина, наследственность.

Ранее Мясников перечислил причины повышенного гемоглобина.