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Доктор Мясников раскрыл два простых правила здорового питания

Доктор Мясников раскрыл два простых правила здорового питания
Фото: Kevin McCutcheon / Unsplash

Телеведущий, врач Александр Мясников раскрыл два простых правила здорового питания. О них он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Прежде всего доктор рекомендовал отказаться от полуфабрикатов из-за их калорийности и низкой пищевой ценности. «В полуфабрикатах жиры, трансжиры, соль, сахар и так далее», — пояснил он.

Мясников посоветовал готовить самостоятельно и хотя бы раз в день есть свежие блюда. «Так как любая пища, которая хранится какое-то время, — это источник инфекции», — заключил эксперт.

Ранее специалист предупредил об опасности употребления в пищу соленой рыбы.

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