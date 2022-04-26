Люди
Сегодня в 20:06
1 мин.

Доктор Мясников предупредил об опасности соленой рыбы

Доктор Мясников предупредил об опасности соленой рыбы
Фото: Сергей Соболев / Фотобанк Лори

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил об опасности соленой рыбы для гипертоников.

Мясников пояснил, что этот продукт противопоказан людям с повышенным давлением, как и любая еда с повышенным содержанием соли. «Никакой селедки! Фу на нее, не едим!» — заявил доктор. В то же время он уточнил, что при большом желании все же можно съесть немного соленой рыбы, но важно знать меру.

Ранее Мясников назвал два способа побороть гипертонию — соблюдать диету и заниматься физкультурой.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.