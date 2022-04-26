Доктор Мясников предупредил об опасности соленой рыбы

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил об опасности соленой рыбы для гипертоников.

Мясников пояснил, что этот продукт противопоказан людям с повышенным давлением, как и любая еда с повышенным содержанием соли. «Никакой селедки! Фу на нее, не едим!» — заявил доктор. В то же время он уточнил, что при большом желании все же можно съесть немного соленой рыбы, но важно знать меру.

Ранее Мясников назвал два способа побороть гипертонию — соблюдать диету и заниматься физкультурой.