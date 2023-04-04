Доктор Мясников объяснил обезболивающее свойство смеха

Обезболивающее свойство смеха объяснил в своей авторской программе на канале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Смех — это средство оздоровления, данное нам природой. Он имеет выраженное обезболивающее действие, потому что гормоны, которые выделяются при смехе, воздействуют на болевые рецепторы», — заявил доктор.

По словам Мясникова, мрачные мысли негативно влияют на здоровье, а искренняя улыбка и смех способны сбалансировать эмоциональное состояние. Врач также посоветовал со смехом разрешать конфликты и ссоры в семье и на работе.

Ранее Мясников предупредил об опасных последствиях храпа.