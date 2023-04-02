05:35, 02 апреля 2023
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Доктор Мясников предупредил об опасных последствиях храпа
Доктор Мясников назвал храп предвестником инсульта.
Фото: dpa / Globallookpress.com
Об опасных последствиях храпа в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников. Он назвал апное предвестником возникновения инсульта
Врач пояснил, что при храпе во сне нарушается дыхание. Это может приводить не только инсульту, но и атеросклерозу, гипертонии, диабету и даже импотенции.
Из-за возникшей гипертонии у человека может также развиться инсульт, инфаркт, проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой, подчеркнул Мясников.
Ранее доктор Мясников призвал отказаться от приема таблеток под язык при гипертонии.