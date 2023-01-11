Доктор Павлова предупредила несколько групп людей об опасности пневмонии

Об опасности бактериальной пневмонии предупредила россиян в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Доктор отметила, что болезнь особенно опасна для нескольких групп людей и назвала лучший способ защиты от нее.

«Эта болезнь распространяется воздушно-капельным путем. Больному человеку достаточно просто разговаривать, чтобы в радиусе трех-пяти метров осеменить все вокруг себя пневмококком», — заявила эндокринолог. Чихание и кашель распространяет инфекцию еще дальше, уточнила она.

Менее всего от бактериальной пневмонии защищены три группы людей: пенсионеры старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями (в том числе с ВИЧ-инфекцией) и дети от полугода до двух лет.

«До полугода в организме малышей еще достаточно высок уровень антител матери, а потом он резко снижается. И до двух лет иммунитет ребенка не способен эффективно сражаться с этой инфекцией», — объяснила эндокринолог.

Пневмококк способен вызывать менингит, пневмонию, сепсис, добавила Павлова. «И самая большая проблема, что он становится все более устойчивым к антибиотикам», — заявила она.

Эксперт назвала самым надежным и проверенным способом защиты от пневмонии вакцинацию. «Есть отличная пневмо 23 для детей от двух лет и для взрослых, а для малышей подойдет превенар 13. Делать ее надо перед сезоном простуд, в конце лета-осенью. Но главное, что дефицита этих вакцин не наблюдается», — рассказала она.

Павлова отметила, что пневмококк легко гибнет при обработке любым дезинфицирующим веществом. Уборка, по ее словам, может существенно снизить риск заражения.

Ранее Павлова назвала полезные свойства квашеных фермерских продуктов, в частности капусты. Употребляя такую пищу, по словам специалиста, можно добиться улучшения работы кишечника, уменьшения или полного исчезновения метеоризма, спазмов, поноса или запора, а также тяжести в животе.