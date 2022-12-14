Доктор Павлова рассказала о пользе квашеной капусты

О пользе квашеных фермерских продуктов, в частности капусты, рассказала в личном Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Что из себя представляет процесс квашения (ферментации)? Это химические реакции, происходящие при помощи ферментов (сложных белковых молекул), в присутствии бактерий или дрожжей, с образованием спиртов, органических кислот и углекислого газа», — объяснила доктор. Она уточнила, что сквасить можно молоко, соевые бобы, капусту, морковь, спаржу и некоторые другие продукты.

Сам процесс ферментации и его продукты создают максимально благоприятные условия для размножения и роста своих собственных полезных бактерий, подчеркнула Павлова. Употребляя ферментированную пищу, в частности квашеную капусту, по словам специалиста, можно добиться улучшения работы кишечника, уменьшения или полного исчезновения метеоризма, спазмов, поноса или запора, а также тяжести в животе.

«Регулярно употребляя в пищу ферментированные продукты, мы предотвращаем множество неприятностей, и не только в кишечнике. Неожиданно для многих, употребление ферментированной пищи улучшает наше психическое здоровье», — заявила эндокринолог.

Ранее Павлова предупредила о скрытом жире в продуктах. В качестве примера специалист привела колбасу.