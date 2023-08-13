Доктор Павлова дала рекомендации по употреблению шоколада

Рекомендации по употреблению шоколада дала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

«В шоколаде есть сахар, поэтому я его не рекомендую. А если разрешаю, то лишь горький (70 процентов и выше)», — заявила она.

Павлова уточнила, что шоколад нужно есть не с чаем или кофе, а отдельно от любых напитков. Его не стоит запивать даже водой.

«Дайте дольке самостоятельно раствориться во рту, почувствуйте все нюансы вкуса. При таком подходе вам этой дольки хватит, чтобы унять желание», — объяснила специалист.

На различных исследованиях, говорящих о пользе или вреде шоколада, доктор посоветовала не зацикливаться. «Все хорошо в меру. Иногда — можно и нужно. Часто и много — нет», — подчеркнула она.

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