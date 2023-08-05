Доктор Павлова назвала порядок действий при тепловом ударе

Порядок действий при тепловом ударе в своем Telegram-канале назвала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Врач посоветовала при рвоте употреблять регидрон, чтобы восполнить необходимое количество жидкости и микроэлементов в организме.

По словам специалиста, прежде всего пострадавшему от солнечного удара необходимо вызвать скорую. Затем важно снять с человека одежду, сковывающую движения, например, ремень, бюстгальтер.

Также необходимо напоить пострадавшего прохладной, но не ледяной водой в объеме не меньше одного стакана и после этого также дать регидрон. Для облегчения состояния человека можно ненадолго укрыть простыней, смоченной в холодной воде, отметила специалист.

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