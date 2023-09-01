Доктор Павлова развеяла миф о невозможности похудения после 40 лет

Миф о невозможности похудения после 40 лет в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она заявила, что сбросить лишний вес можно практически в любом возрасте.

Врач пояснила, что многие женщины после 40 лет не пытаются сбросить лишний вес, аргументируя это замедленным обменом веществ. На деле же с 20 до 60 лет метаболизм у женщин практически никак не меняется, подчеркнула эксперт. Кроме того, на обмен веществ также не влияет и менопауза.

Ранее была раскрыта необходимая для эффективного похудения ежедневная норма воды.