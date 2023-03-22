Раскрыта необходимая для эффективного похудения ежедневная норма воды
Биохакер Энхель призвала ежедневно выпивать 30 миллилитров воды на килограмм веса.
Для эффективного похудения важно не только правильно питаться и вести активный образ жизни, но и соблюдать питьевой режим. Эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель раскрыла в беседе с «Мослентой» необходимую человеку норму воды. Она призвала ежедневно выпивать 30 миллилитров воды на килограмм веса.
По словам эксперта, для ускорения метаболизма и очищения организма от токсинов важно пить достаточно жидкости, поскольку она способствует расщеплению жиров и уменьшает аппетит.
необходимо выпивать человеку ежедневно
Лучше всего пить водородную воду, насыщающую тело на клеточном уровне, отметила Энхель. Она содержит один из наиболее эффективных антиоксидантов — молекулярный водород. Как заявила биохакер, молекулярный водород терапевтической концентрации налаживает обменные процессы в организме, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, снижает уровень сахара в крови. Эти факторы напрямую влияют на вес.
Ранее специалист развеял популярный миф о воде.