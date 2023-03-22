Раскрыта необходимая для эффективного похудения ежедневная норма воды

Для эффективного похудения важно не только правильно питаться и вести активный образ жизни, но и соблюдать питьевой режим. Эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель раскрыла в беседе с «Мослентой» необходимую человеку норму воды. Она призвала ежедневно выпивать 30 миллилитров воды на килограмм веса.

По словам эксперта, для ускорения метаболизма и очищения организма от токсинов важно пить достаточно жидкости, поскольку она способствует расщеплению жиров и уменьшает аппетит.