23:32, 15 августа 2023
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Доктор Продеус развеял популярный миф о вреде мороженого
Иммунолог Продеус заявил, что от мороженого невозможно простудиться.
Фото: Nas Mato / Unsplash
Популярный миф о вреде мороженого в беседе с «Радио 1» развеял врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Врач пояснил, что простудиться или заболеть ангиной от употребления мороженого невозможно. Простудные заболевания появляются только от инфекций и бактерий, подчеркнул он.
При этом он добавил, что при выборе мороженого лучше ориентироваться на сорбет, так как он сделан из фруктов и совсем не содержит жиров.
Ранее диетолог Мещерякова назвала шесть главных правил для любителей мороженого.