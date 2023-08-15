Доктор Продеус развеял популярный миф о вреде мороженого

Популярный миф о вреде мороженого в беседе с «Радио 1» развеял врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Врач пояснил, что простудиться или заболеть ангиной от употребления мороженого невозможно. Простудные заболевания появляются только от инфекций и бактерий, подчеркнул он.

При этом он добавил, что при выборе мороженого лучше ориентироваться на сорбет, так как он сделан из фруктов и совсем не содержит жиров.

Ранее диетолог Мещерякова назвала шесть главных правил для любителей мороженого.