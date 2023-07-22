Диетолог назвала шесть главных правил для любителей мороженого
Нутрициолог Мещерякова посоветовала не есть мороженое в жару.
Шесть главных правил для любителей мороженого перечислила в беседе с «Мослентой» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она порекомендовала не есть лакомство в жару, так как это может спровоцировать ангину.
Из-за высокой разницы температур мороженое в летний зной может спровоцировать заболевания горла. Этот десерт резко охлаждает подчелюстные и небные миндалины, что может вызвать их переохлаждение и негативные последствия у людей с низким иммунитетом. Например, вызвать воспаления горла, переходящие в ангину или фарингит, причем у детей уже к вечеру может подняться температура, и появиться боль в горле
Татьяна Мещерякова
В случае с детьми рекомендуется подождать, когда мороженое чуть подтает — это будет означать, что его температура поднялась от минус 20 до нуля градусов и выше.
Кроме того, врач напомнила, что классическое мороженое относится к высококалорийным десертам из-за большого содержания сахара и жиров. Поэтому его употребление стоит ограничить людям с избыточным весом, с нарушением метаболических процессов и инсулинорезистентностью. При сахарном диабете или преддиабете от мороженого лучше воздержаться. Особенно это касается блюда с наполнителями в виде джема, карамели или шоколада.
Следует обращать внимание на состав продукта. Часто в него включают множество Е-добавок, среди которых стабилизаторы, загустители, вкусовые наполнители, красители, которые в большей части относительно безопасны. Опаснее, по словам диетолога, заменители молочного жира (различные виды растительных масел, пальмовые масла или кондитерские жиры, которые позволяют экономить на сливках).
Переработка таких жиров достаточно сложна для организма, и до конца еще не понятно, как в итоге метаболизируются эти жиры и что с ними происходит, каков их путь превращения и утилизации в организме. При выборе мороженого лучше избегать сложных составов
Необходимо избегать мороженого с экзотическими цветами или вкусами. Особое внимание при выборе мороженого стоит обращать на отсутствие в составе искусственных пищевых красителей, таких как Е102 (придает ярко-желтый цвет) и Е124 (красный краситель, запрещенный в некоторых странах), а также неизвестных подсластителей.
Не злоупотребляйте: употребление 300 граммов пломбира сопоставимо с разовым потреблением почти половины пачки сливочного масла.
Мещерякова добавила, что необходимо обращать внимание на срок хранения. Для разного мороженого сроки отличаются: от шести месяцев до одного года. Связано это с технологией его производства. Рекомендуется всегда смотреть на указанный срок годности, а также обращать внимание на внешний вид и целостность упаковки. Деформированное, потерявшее форму мороженое лучше не покупать.
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