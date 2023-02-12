Доктор Долгов посоветовал женщинам быть раскованнее

Быть раскованнее в общении с мужчинами посоветовал женщинам в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Доктор отметил, что очень привлекательные пациентки нередко жалуются ему на отсутствие кавалеров.

«Они говорят, что в компании часто остаются одни, никто не пытается заговорить с ними, оказать другие знаки внимания. В то же время вокруг девушек с гораздо более скромными внешними данными происходит активный мужской "движ"», — поделился психолог.

Долгов подчеркнул, что никакого парадокса здесь нет. По его мнению, из-за свойственной многим мужчинам неуверенности в себе они часто избегают ухаживаний за красавицами, предполагая, что у них нет никаких шансов. С теми же, кто «попроще», мужчины ведут себя активно и раскованно.

«Когда таким красавицам предлагаешь сделать первый шаг, продемонстрировать свой интерес к понравившемуся мужчине, многие удивляются, так как все еще находятся в плену стереотипа о недопустимости проявления женщиной инициативы», — рассказал врач.

В итоге одни страдают из-за неуверенности в себе, другие «блюдут стереотипы, изображая снежных королев и ожидая первого шага от противоположной стороны», а привлекательность остается невостребованной, заметил Долгов.

«Дамы, будьте раскованнее, не бойтесь сделать первый шаг. Мужчины, не бойтесь оказывать знаки внимания "снежным королевам". Пробуйте, и результат вас приятно удивит», — посоветовал известный психолог.

Ранее Долгов посоветовал эффективный способ справиться с обидой. Он назвал этот метод «ритуалом воды и огня».