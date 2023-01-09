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18:36, 09 января 2023
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Лариса Долина ответила на критику за танец в короткой юбке

Лариса Долина ответила на критику за танец в короткой юбке
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

На критику за видео с танцем в короткой юбке ответила 67-летняя певица Лариса Долина в своем Telegram-канале. Артистка заявила хейтерам, что находится в хорошей форме и не стесняется своего возраста.

«Стыдно? Отчего мне должно быть стыдно? Что я танцую? Люблю танцевать и умею. Что надела короткую юбку? Во-первых, это пляж, а во-вторых, у меня ноги, которые еще можно показывать», — написала исполнительница.

Долина отметила, что не скрывает свой возраст и даже просит внучку Александру называть ее бабушкой. «Можно подумать, никто не знает, сколько мне лет… Вы, кто постоянно указывает мне на мой возраст, угомонитесь, наконец. Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35-40», — заключила певица.

Артистка столкнулась с негативной реакцией от пользователей сети, опубликовав видео, на котором танцует с внучкой. В ролике женщина и девочка на фоне елки двигаются под музыку в одинаковых коротких рубашках и юбках. «Новогодняя елка на Мальдивах и небольшой танцевальный сет», — подписала Долина видео.

Ранее Долина восхитила пользователей сети, опубликовав фото в вечернем платье. «Прекрасно выглядите», «Какая красотка», «Великолепная», — написали поклонники артистки.

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