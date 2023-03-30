Лариса Долина назвала своих любимых современных исполнителей

Своих любимых современных исполнителей назвала в беседе с KP.RU певица Лариса Долина. Она призналась, что впечатлена творчеством музыкантов Zivert и Вани Дмитриенко.

«Мне очень нравятся [певцы] Аня Асти, Юлия Zivert, Ваня Дмитриенко, Kristina Si, Mary Gu», — перечислила артистов Долина.

По ее словам, у этих певцов есть музыкальность, вкус и хорошая база. Однако музыкальное образование не всегда играет определяющую роль, отметила знаменитость. Так, Kristina Si окончила эстрадно-джазовый факультет в музыкальном училище, и это, по мнению Долиной, слышно. А, например, у Вани Дмитриенко профессионального образования нет, но он работает над собой и развивает врожденный талант.

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