16:25, 28 марта 2023
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Баста выступил с концертом в переходе московского метро
Опубликовано видео выступления рэпера Басты в переходе московского метро.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Рэпер Баста выступил с концертом в переходе столичного метро. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Музыкант исполнил свои хиты на станции «Курская». Послушать вживую песни «Выпускной», «Сансара», «Моя игра» и «Неболей» собралось много людей.
Дептранс сообщил, что выступление Басты прошло в рамках проекта «Музыка в метро». Ранее в подземке при поддержке ведомства выступали певцы Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и Григорий Лепс, а также группа «Самоцветы».
Ранее стала известна стоимость билетов на концерт Ани Лорак в Москве. Она достигла 600 тысяч рублей.