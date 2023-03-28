Баста выступил с концертом в переходе московского метро

Музыкант исполнил свои хиты на станции «Курская». Послушать вживую песни «Выпускной», «Сансара», «Моя игра» и «Неболей» собралось много людей.

Дептранс сообщил, что выступление Басты прошло в рамках проекта «Музыка в метро». Ранее в подземке при поддержке ведомства выступали певцы Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и Григорий Лепс, а также группа «Самоцветы».

Ранее стала известна стоимость билетов на концерт Ани Лорак в Москве. Она достигла 600 тысяч рублей.