Лариса Долина поделилась впечатлениями о москвичах

Свои первые впечатления о москвичах вспомнила певица Лариса Долина. Ее процитировал «Москвич Mag».

«Москвичи — это, как правило, люди занятые. Много лет назад, когда я только приехала в столицу и попробовала спросить у прохожего нужную мне дорогу, он отвечал на ходу. Я практически не понимала, что мне говорят», — поделилась артистка.

Долину переполняли смешанные чувства, когда она впервые посетила Москву. «Широкие проспекты, громадные улицы, все вокруг кипит… Но я поняла — это мой город!» — заявила она.

Больше всего певице сразу запомнился центр — улица Горького, Чистые пруды и Маросейка. А сегодня она уже не может представить свою жизнь в каком-то другом городе.

Ранее Долина ответила на критику за танец в короткой юбке. Артистка заявила, что находится в хорошей форме и не стесняется своего возраста.