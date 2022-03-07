Эксперт посоветовал сохранить доллары

Аналитик компании «Финам» Александр Потавин в беседе с агентством «Прайм» посоветовал не конвертировать доллары в евро на фоне введенных Западом санкций против России.

Он уточнил, что на данный момент трудно предсказать, на каких уровнях будет рубль даже через полгода. «Ведь текущий кризис отличается от всех предыдущих, поскольку его природа имеет нециклический характер. Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики», — объяснил эксперт.

В заключении он посоветовал сохранить приобретенные ранее доллары и евро, учитывая высокие ставки по депозитам. Также Потавин порекомендовал присмотреться в к покупке акций крупнейших госкомпаний на долгосрочную перспективу.

Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский назвал лучшую альтернативу доллару. Эксперт считает, что это юани.