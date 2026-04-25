Должника по алиментам из Москвы нашли в эфире телеканала

Судебные приставы нашли должника по алиментам из Москвы в эфире федерального телеканала, сообщила ФССП по столице.

После развода супругов отец 5-летнего ребенка должен был выплачивать четверть от всех доходов, однако, по утверждению службы, систематически уклонялся от алиментов. Бывшая супруга обратилась в ГУФССП, мужчину вызвали на прием, но тот, узнав об этом, стал скрываться.

На москвича завели разыскное дело. Его нашли в момент, когда он готовился к съемкам в гримерной известной телепередачи (какой именно, не называется). Должника принудительно доставили в отдел и составили административный протокол.

В марте на северо-западе Москвы задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске за неуплату алиментов. Она была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.