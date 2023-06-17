Мужа звезды «Беспринципных» отправили под домашний арест

Под домашний арест отправили 45-летнего Андрея Гацунаева — мужа звезды сериала «Беспринципные», актрисы Кристины Бабушкиной. В отношении мужчины заведено два уголовных дела — за наркотики и насилие над сотрудником ДПС, пишет Shot.

Утром в пятницу, 16 июня, Mercedes-Benz, на котором ехали Гацунаев и Бабушкина, остановили на Коровьем валу в Москве. При осмотре салона авто правоохранители нашли пакетик с 0,5 грамма белого порошка. Испугавшийся Гацунаев начал вести себя странно, он попытался съесть пакетик и укусил сотрудника ДПС. Мужчину задержали.

В отношении Бабушкиной уголовное дело не заводилось, однако спектакль в Театре Ермоловой с ее участием вечером 16 июня был отменен.

Ранее россиянин испугался личного досмотра, проглотил наркотики в столичном аэропорту и умер.