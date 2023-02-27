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14:19, 27 февраля 2023
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В Москве двух лидеров «ЧВК Редан» отправили под домашний арест

В Москве двух лидеров «ЧВК Редан» отправили под домашний арест
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Под домашний арест в Москве отправили двух лидеров объединения школьников «ЧВК Редан», увлекающихся аниме. По данным Shot, это одиннадцатиклассник Адам и девятиклассник Григорий, которые были задержаны полицией еще 23 февраля после массовой драки на Лубянке.

«На месте задержали шесть человек. Двух девочек и двоих парней позже отпустили, а лидерам сходки вынесли меру пресечения. Известно, что они на учете нигде не состояли», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), сообщает Shot.

Ранее стало известно о массовых пропажах подростков после драк и облав на «ЧВК Редан». Родители школьников массово обращаются в полицию с заявлениями о пропаже своих детей.

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