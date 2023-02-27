Стало известно о массовых пропажах подростков после драк и облав на «ЧВК Редан»
О массовых пропажах подростков после драк и облав на «ЧВК Редан» (объединение школьников, увлекающихся аниме — примечание «Мосленты») стало известно в понедельник, 27 февраля. По данным Shot, родители подростков массово обращаются в полицию с заявлениями о пропаже своих детей. В основном это ученики восьмых и девятых классов.
«Около 200 предполагаемых членов так называемой "ЧВК Редан" и их оппонентов задержали в ТЦ в нескольких городах России. Полицейские устроили облавы на подростков в масках и балаклавах после сообщений о массовых беспорядках», — говорится в сообщении.
предполагаемых членов «ЧВК Редан»
Задержания прошли в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга и Казани. Многих задержанных уже отпустили домой после проверки.
Ранее правоохранители возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой подростков в одном из московских ТЦ. В потасовке участвовали школьники из «ЧВК Редан».