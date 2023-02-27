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13:41, 27 февраля 2023
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Стало известно о массовых пропажах подростков после драк и облав на «ЧВК Редан»

Стало известно о массовых пропажах подростков после драк и облав на «ЧВК Редан»
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

О массовых пропажах подростков после драк и облав на «ЧВК Редан» (объединение школьников, увлекающихся аниме — примечание «Мосленты») стало известно в понедельник, 27 февраля. По данным Shot, родители подростков массово обращаются в полицию с заявлениями о пропаже своих детей. В основном это ученики восьмых и девятых классов.

«Около 200 предполагаемых членов так называемой "ЧВК Редан" и их оппонентов задержали в ТЦ в нескольких городах России. Полицейские устроили облавы на подростков в масках и балаклавах после сообщений о массовых беспорядках», — говорится в сообщении.

200
задержали полицейские

предполагаемых членов «ЧВК Редан»

Задержания прошли в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга и Казани. Многих задержанных уже отпустили домой после проверки.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой подростков в одном из московских ТЦ. В потасовке участвовали школьники из «ЧВК Редан».

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