Стало известно о массовых пропажах подростков после драк и облав на «ЧВК Редан»

О массовых пропажах подростков после драк и облав на «ЧВК Редан» (объединение школьников, увлекающихся аниме — примечание «Мосленты») стало известно в понедельник, 27 февраля. По данным Shot, родители подростков массово обращаются в полицию с заявлениями о пропаже своих детей. В основном это ученики восьмых и девятых классов.

«Около 200 предполагаемых членов так называемой "ЧВК Редан" и их оппонентов задержали в ТЦ в нескольких городах России. Полицейские устроили облавы на подростков в масках и балаклавах после сообщений о массовых беспорядках», — говорится в сообщении.