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06:39, 23 декабря 2022
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Врач назвал допустимое количество мандаринов в дневном рационе

Врач назвал допустимое количество мандаринов в дневном рационе
Фото: Sahand Babali / Unsplash

Допустимое количество мандаринов в дневном рационе назвал пресс-службе Минздрава Московской области врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.

«Норма мандаринов для взрослого человека - 5-6 штук в день. Желательно распределить их на целый день и съедать порционно в течение дня, а не за один раз. Чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит порция должна быть меньше», — заявил он.

Мандарины содержат много глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина и набор веса, предупредил Асанов. Кроме того, фрукт может вызвать аллергию при переедании. Мандарины не советуют употреблять детям до года, а также при проблемах с желудком, желчным пузырем и поджелудочной. Цитрусы также плохо сочетаются с мясом, рыбой и птицей и имеют свойство повышать аппетит.

Ранее правила хранения мандаринов перечислил Роспотребнадзор. Для длительного хранения их рекомендуется убрать в холодильник.

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