Ресторанный критик пожаловался на «Доширак» за 390 рублей в столичном заведении

На обычную лапшу быстрого приготовления «Доширак», которую продают в одном из столичных заведений за 390 рублей, пожаловался на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ресторанный критик Михаил Костин.

«Вот вам, дорогие гости, пластиковая коробка с сухой лапшой, сверху холодное вареное яйцо, ошметки курицы (остатки от другого блюда) и ложка кукурузы из банки. Для полного погружения в атмосферу студенческого безденежья все это незатейливое хозяйство заливают кипятком из обычного чайника», — подписал публикацию критик.

На опубликованным им фото видно, что Костину в столичном кафе действительно подали лапшу быстрого приготовления прямо в пластиковой коробке. Автор пожаловался, что при этом ему даже не выдали предлагающиеся к обычному «Дошираку» специи.

Костин указал, что цена пачки лапши в не самом дешевом столичном магазине «Азбука Вкуса» составляет 65 рублей.

Ранее свое отношение к пельменям раскрыли москвичи в опросе «Мосленты». Более 60 процентов респондентов рассказали, что едят их время от времени, когда есть больше нечего.