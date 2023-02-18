Москвичи раскрыли свое отношение к пельменям

Свое отношение к пельменям москвичи раскрыли в опросе «Мосленты». Более 60 процентов респондентов рассказали, что едят их время от времени, когда есть больше нечего.

Еще 27 процентов признались, что едят пельмени постоянно, семь процентов ответили, что никогда не употребляют такую еду, потому что она вредная. Четыре процента выбрали вариант «Ем часто, но вынужденно. Мне никто не готовит».

Ранее ресторанный критик Михаил Костин раскрыл способ определить хорошую столичную пельменную. По его словам, заведению нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормы, пункты Закона о защите прав потребителей и предлагать качественную вкусную еду.