Врач дала рекомендации по организации досуга на каникулах

Рекомендации по организации досуга на каникулах дала в беседе с «Мослентой» врач общей практики, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, главный врач клиники PREVENTAMED Елена Кудашкина.

«Новогодние праздники — это часто не только алкоголь и вредная пища, но и сбитый режим, недостаток физической активности, нехватка или избыток сна. Чтобы не навредить здоровью и получить удовольствие от отдыха, надо придерживаться простых правил. Если хотите провести выходные с пользой, следует распланировать свой отпуск так, чтобы оставаться активным днем, спать ночью и регулярно питаться, не превышая свою суточную норму», — сказала специалист.

По словам Кудашкиной, многие позволяют себе в новогодние праздники гулять до глубокой ночи, а затем отсыпаться до обеда. Однако в таком графике человек не только не отдыхает, но и еще больше устает.

Помимо соблюдения режима дня, важно пить больше воды. Суточная норма составляет 30 миллилитров на один килограмм веса. При этом, если в праздники вы пьете алкоголь, пить простой воды надо еще больше, советует врач.

Не стоит забывать и про физическую активность во время длинных выходных. Зимние каникулы — отличное время для катания на лыжах, коньках, сноуборде, прогулок всей семьей и походов на елки. «Если позволяет погода, поиграйте в снежки или слепите снеговика», — рекомендовала Кудашкина.

Ранее были раскрыты лучшие места для катания на коньках в новогодние каникулы в Москве. Это ВДНХ, Парк Горького, Лужники и Красная площадь.