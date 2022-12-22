Раскрыты лучшие места для катания на коньках в новогодние каникулы в Москве

Лучшие столичные места для катания на коньках в новогодние каникулы раскрыты в материале «Мосленты». Это ВДНХ, Парк Горького, Лужники и Красная площадь.

На самый большой каток в Европе на ВДНХ можно попасть еще с конца ноября. Там можно не просто покататься, а поучиться в школе фигурного катания, отправиться на ледовую экскурсию или поучаствовать в мастер-классах. В Парке Горького работает отдельная ледовая площадка и хоккейная коробка для детей, а на расположенном в сердце столицы ГУМ-катке можно покататься в окружении елей и новогодних декораций. В Лужниках расположен один из самых крупных в Москве катков «Южный полюс».

Кроме того, покататься ка коньках можно будет в саду «Эрмитаж», в парке «Фили», Саду имени Баумана, Бабушкинском парке, Измайловском парке, в Останкине, в Таганском парке и других местах столицы. В ряде районов работают катки проекта «Московские сезоны».

Ранее жителям столицы анонсировали открытие 100 площадок для активного зимнего отдыха. В столичных парках появятся новые катки, горки и лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров.