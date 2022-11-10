Россияне высказались о доверии к современной полиции

О доверии к современной полиции высказались россияне в опросе ВЦИОМ. Стало известно, что более половины жителей страны (62 процента) декларируют доверие к сотрудникам полиции своего региона.

«За десять лет уровень доверия к сотрудникам полиции вырос в 1,7 раза (в 2012 году — 35 процентов), а доля определенно доверяющих — в пять раз (с 3 до 15 процентов). Не доверяют им сегодня треть россиян (32 процента), что вдвое меньше в сравнении с 2012 годом (61 процент)», — говорится в исследовании.

Чаще всего о доверии правоохранителям заявляли молодые люди в возрасте 18-24 лет (73 процента респондентов), работники бюджетной сферы (70 процентов) и граждане, предпочитающие гибридную модель медиапотребления (69 процентов). Кроме того, результаты свидетельствуют о том, что чем выше у человека оценка своего материального положения, тем выше уровень его доверия.

«Больше всего россияне доверяют полиции на транспорте и сотрудникам дежурной части. Далее следуют участковые уполномоченные полиции. Меньше всего в российском обществе доверяют сотрудникам подразделений по вопросам миграции и сотрудникам подразделений по контролю за оборотом наркотиков», — сообщает ВЦИОМ.

Ранее полицейские в Подмосковье раскрыли мошенническую схему 51-летней аферистки, которая обманом получала от россиян деньги за благоустройство могил.