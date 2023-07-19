Синоптик назвал время прекращения дождей в Москве

Время прекращения дождей в Москве назвал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он заявил, что непогода отступит уже к вечеру среды, 19 июля, около 18:00.

По словам синоптика, основная часть осадков выпадет в первой половине дня, после чего до вечера ожидаются небольшие локальные дожди. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду.

В течение дня воздух прогреется до 20 градусов в столице и до 21 градуса на территории области, добавил он.

Ранее ушедшие под воду автомобили на улицах Москвы из-за ливней 18 июля попали на видео.