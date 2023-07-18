Ушедшие под воду автомобили на улицах Москвы попали на видео

Из-за ливня на Новом Арбате образовался потоп. На кадрах видно, что автомобиль «Жигули» перестал заводиться из-за обрушившейся стихии, поэтому владелец машины толкает ее вручную.

Другие последствия непогоды в Москве попали на видео, опубликованные в сети. В ролике от Telegram-канала SHOT видно, что сильный ливень затопил здание в центре города, вода залила цокольный этаж. Источник также поделился кадрами, на которых видно, что из-за потопа на проезжей части проплыло дорожное ограждение.

По данным SHOT, в городе также произошло первое ЧП из-за разгула стихии. На иномарки Mercedes и Toyota в районе Восточное Бирюлево упало дерево.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде в Москве. По данным ведомства, ливни с градом и грозой прогнозируются в городе с 16:00 18 июля до 11:00 19 июля. Кроме того, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 17-20 метров в секунду.