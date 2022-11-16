Врач назвал смертельную для человека дозу никотина

Смертельную для человека дозу никотина назвал в разговоре с «Мослентой» заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Депздрава столицы, врач-психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Олег Кутушев.

«Никотин — мощный нейротропный яд, токсический алкалоид пиридинового ряда. По степени токсичности сопоставим с синильной кислотой. При тяжелой интоксикации никотином смерть может наступить от паралича дыхательного и сосудодвигательного центров», — рассказал заслуженный врач России.

По его словам, действие никотина на центральную нервную систему зависит от доз, интервалов между ними, физического и психологического состояния человека. Смертельной дозой считается один миллиграмм на килограмм массы тела. При этом, в одной сигарете содержится около одного миллиграмма это вещества.

«То есть в среднем, смертельная доза — около 60 сигарет для взрослых, выкуренных одномоментно», — сказал Кутушев.

Нарколог напомнил, в табачном дыме более 4000 тысяч токсичных веществ, более 60 из них вызывают рак. Это полоний 210, радий, бензопирен и многие другие.

«Это не страшилки, а научно доказанные факты», — заявил он.

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