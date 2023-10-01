19:01, 01 октября 2023
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Драка двух посетителей подмосковного магазина попала на видео
Двое мужчин устроили драку в магазине Ногинска.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Двое мужчин устроили драку в магазине подмосковного Ногинска и попали на видео. Записанные очевидцами кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
По имеющейся информации, трое покупателей оскорбили посетительницу магазина, но за нее вступился ее отец. В результате словесный конфликт перерос в драку. О последствиях инцидента не сообщается.
Ранее массовая драка в подмосковном дворе попала на видео.