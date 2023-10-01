Драка двух посетителей подмосковного магазина попала на видео

Двое мужчин устроили драку в магазине подмосковного Ногинска и попали на видео. Записанные очевидцами кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По имеющейся информации, трое покупателей оскорбили посетительницу магазина, но за нее вступился ее отец. В результате словесный конфликт перерос в драку. О последствиях инцидента не сообщается.

Ранее массовая драка в подмосковном дворе попала на видео.