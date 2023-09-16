15:17, 16 сентября 2023
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Драка покупательницы с продавцом в подмосковном магазине попала на видео
Покупательница устроила драку с продавцом в магазине «Магнит Косметик».
Кадр: Telegram-канал «Плохие новости 18+»
Покупательница устроила драку с продавцом в подмосковном магазине «Магнит Косметик» и попала на видео. Ролик, записанный очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Плохие новости 18+».
По имеющейся информации, посетительнице торговой точки не понравилось обслуживание продавца, после чего она вступила с ней в конфликт, переросший в драку.
В магазин вызвали сотрудницу полиции, которая преградила путь к выходу зачинщице конфликта до выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее в Подмосковье подросток попал в больницу после драки в школьной столовой.