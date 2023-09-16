Драка покупательницы с продавцом в подмосковном магазине попала на видео

Покупательница устроила драку с продавцом в подмосковном магазине «Магнит Косметик» и попала на видео. Ролик, записанный очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Плохие новости 18+».

По имеющейся информации, посетительнице торговой точки не понравилось обслуживание продавца, после чего она вступила с ней в конфликт, переросший в драку.