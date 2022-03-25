Драка на станции московского метро попала на видео

На кадрах, выложенных в сеть, видно, как на платформе дерутся двое мужчин в окружении еще трех человек, наблюдающих за потасовкой. В какой-то момент один из дерущихся поднимает своего оппонента и бросает его через спину на пол.

На следующих кадрах пострадавший мужчина лежит посреди станции неподвижно с закрытыми глазами. На данный момент о его состоянии ничего неизвестно.

«Стоят толпой. На одного человека! Как они надоели», «Голову держит вроде бы, живой, получается», «Я думал, что из 90-х мы ушли, когда дрались район на район и улица на улицу. Неужели словами нельзя разойтись? Или обязательно доказывать кулаками крутость?» — прокомментировали юзеры.

Ранее двое москвичей устроили драку из-за спора о технологии строительства пирамид Древнего Египта.