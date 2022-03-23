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Вчера в 23:43
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Двое москвичей подрались из-за древних пирамид Египта

Двое москвичей подрались из-за древних пирамид Египта
Фото: Globallookpress.com

Двое москвичей устроили драку из-за спора о технологии строительства пирамид Древнего Египта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, трое молодых людей выпивали в квартире. Во время застолья они начали обсуждать, из чего изготавливались блоки для знаменитых египетских пирамид.

Один из парней уверял другого, что египтяне использовали песок для своих построек. Его оппонент полагал, что для строительства пирамид применялся бетон. Жители столицы решили продолжить свой спор на улице, в результате чего началась драка. Третий друг пытался остановить подвыпивших знакомых, но у него ничего не получилось.

Выяснилось, что остановить потасовку помогли прибывшие на место правоохранители. На дебоширов составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Однако уже в отделении молодые люди заявили, что помирились и претензий друг к другу не имеют.

Ранее россияне сравнили массовую драку в Москве с танцами.

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