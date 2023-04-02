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11:53, 02 апреля 2023
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Массовая драка футболистов в Москве попала на видео

Участники трех футбольных команд в Москве устроили массовую драку во время матча.

Массовая драка футболистов в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал Baza

Массовую драку во время матча в Москве устроили участники трех футбольных команд. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

Конфликт между спортсменами произошел на стадионе «Буревестник». В игре принимали участие команды из Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Предварительная причина драки — жесткий подкат (способ отбора мяча, при котором игрок в стелющемся прыжке старается выбить мяч из-под ног соперника — прим. «Мосленты»).

В полицию были доставлены 16 человек. На троих участников конфликта оформили административный протокол за мелкое хулиганство. Сообщается, что одному футболисту сломали нос.

Ранее курьеры устроили массовую драку возле мусорного контейнера в Москве. Правоохранителям удалось задержать четырех участников потасовки.

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