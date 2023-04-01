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18:56, 01 апреля 2023
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В Москве произошла массовая драка курьеров

Курьеры устроили массовую драку возле мусорного контейнера в Москве.

В Москве произошла массовая драка курьеров
Фото: Elena Mayorova / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>

Курьеры популярного сервиса доставки еды устроили массовую драку у мусорного контейнера на востоке Москвы. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Бакунинская. Правоохранителям удалось задержать четырех участников потасовки. Сейчас они доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Стало известно, что самому младшему участнику конфликта 19 лет. На данный момент причины драки не известны.

Ранее массовая драка граждан Таджикистана и Узбекистана произошла на стройке в Москве. Участники конфликта не поделили время обеда.

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