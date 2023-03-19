Массовая драка приезжих произошла в Москве

Массовая драка граждан Таджикистана и Узбекистана произошла на стройке в Москве. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Baza.

По данным источника, приезжие использовали в драке арматуру и молотки. Причина конфликта — строители не поделили время посещения столовой между собой, так как каждая группа людей хотела есть в одно и то же время.

В полицию с площадки стройки ЖК бизнес-класса «Остров» доставили десятки людей.

Ранее массовая драка на цветочном рынке в Москве перед 8 Марта попала на видео. Конфликт начался из-за того, что продавцы не поделили между собой покупателей.